Rosenstein poinformował o wywieraniu presji podczas wyborów prezydenta FIDE i skrytykował Turłowa oraz Podolaka

Niemiecki przedsiębiorca Wadim Rosenstein, który kandydował na stanowisko prezesa Międzynarodowej Federacji Szachowej (FIDE), poinformował o naciskach i brudnej kampanii podczas wyborów na szefa organizacji. Odparł również zarzuty dotyczące powiązań z rosyjskimi władzami oraz obchodzenia sankcji.

W wywiadzie dla „Apostrof” Rosenstein opowiedział o roli nowo wybranego prezesa FIDE Timura Turłowa oraz doradcy szefa Biura Prezydenta Ukrainy Mykoły Podolaka, który – jak twierdzi – należał do zespołu Turłowa. Przedsiębiorca stwierdził również, że szefowie federacji – Turłow i Podoljak – nie potrafią grać w szachy.

Według przedsiębiorcy podczas kampanii wyborczej grożono mu ukraińskimi sankcjami i żądano wycofania kandydatury. Nazwał tę kampanię jedną z najbrudniejszych w historii FIDE i podkreślił, że jego głównym celem jest popularyzacja szachów.

Rosensztejn skrytykował również publikacje w mediach ukraińskich i anglojęzycznych, w których poruszano kwestie jego ewentualnego obchodzenia sankcji oraz dostaw produktów wojskowych do Rosji. Przedsiębiorca zaprzeczył tym zarzutom, twierdząc, że w materiałach nie podano konkretnych umów ani towarów, które mogłyby je potwierdzić.

Odrzucił również twierdzenia o współpracy z rosyjskimi władzami i wyjaśnił, że nie bierze udziału w zarządzaniu rosyjską spółką „VR Rus” i nie otrzymuje od niej dywidend. Według niego WR Group zakazała prowadzenia działalności z Rosją, a transakcje wspomniane w publikacjach dotyczyły lat 2019–2021 i zostały wstrzymane.

Osobno Rosenstein oświadczył, że nie uznaje wyników wyborów z 26 września w Samarkandzie, gdzie Timur Turłow pokonał go w drugiej turze stosunkiem głosów 110 do 85. Oskarżył Turłowa i kandydata Peina o naruszenie przepisów wyborczych FIDE i poinformował, że złożył skargi do komisji etyki. Przedsiębiorca wyraził również przypuszczenie, że wobec Turłowa mogą zostać nałożone sankcje amerykańskie i europejskie, po czym federacja będzie musiała przeprowadzić nowe wybory.

Rosenstein skrytykował również włączenie doradcy szefa Biura Prezydenta Ukrainy Mykoły Podolaka do zespołu Turłowa. Wcześniej Ukraińska Federacja Szachowa oświadczyła, że nie upoważniła Podolaka do reprezentowania jej interesów w FIDE. 23 października zarząd Europejskiej Unii Szachowej jednogłośnie poparł stanowisko ukraińskiej federacji. Obie organizacje ogłosiły zamiar zaskarżenia odpowiedniej decyzji Zgromadzenia Ogólnego FIDE.

Ponadto Rosenstein stwierdził, że Turłow zachował wpływy zespołu poprzedniego prezesa FIDE Arkadija Dworkowicza. Jako przykład podał mianowanie Viswanathana Ananda na wiceprezesa federacji – stanowisko to piastował on również za poprzedniego kierownictwa.

Źródło: Apostrof

Wcześniej Podoljak wyjaśnił, dlaczego dołączył do zespołu nowego prezesa FIDE.

Wcześniej Ukraińska Federacja Szachowa (FSU) sprzeciwiła się mianowaniu Podolaka oraz Rosjanina Kolobkowa do kierownictwa FIDE.

Ukraińska Federacja Szachowa (FSU) wydała oświadczenie w sprawie ewentualnego mianowania byłego doradcy Biura Prezydenta Ukrainy Mykhaila Podoliaka na wiceprezesa FIDE w przypadku zwycięstwa w wyborach kandydata Timura Turłowa.

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