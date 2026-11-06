Sekcja zwłok pozwoliła ustalić wstępną przyczynę śmierci piłkarza Jesúsa de Miguela

Wstępny raport z sekcji zwłok Jesúsa de Miguela, piłkarza hiszpańskiego klubu „Tenerife”, który zmarł po silnym zderzeniu podczas meczu drugiej ligi hiszpańskiej przeciwko „Andorze”, wskazał prawdopodobną przyczynę śmierci — przypadkowy uraz klatki piersiowej.

W dokumencie uraz klatki piersiowej określono jako uszkodzenie, które mogło doprowadzić do śmierci. Jednocześnie śledztwo nie zostało jeszcze zakończone: do akt sprawy mają zostać dołączone wyniki dodatkowych badań laboratoryjnych, w szczególności analizy toksykologicznej.

Takie wstępne wnioski przygotowała grupa patologów sądowych z Instytutu Medycyny Sądowej i Kryminalistyki w Santa Cruz de Tenerife. Śmierć piłkarza stwierdzono w szpitalu Matki Bożej z Kandelarii.

Raport przekazano sędzinie Ewie Ester Juarez Fernandez z Sądu Pierwszej Instancji w Santa Cruz de Tenerife, która prowadzi dochodzenie w sprawie okoliczności tej tragedii.

Przypomnijmy, że Jesús de Miguel stracił przytomność po gwałtownym zderzeniu z bramkarzem „Andorry” Jesúsem Ovono podczas walki o piłkę.

Zgodnie z raportem głównego sędziego meczu, sędzia zakwalifikował ten epizod jako przejaw „nadmiernej siły”.

Ostateczne okoliczności śmierci piłkarza zostaną ustalone po zakończeniu wszystkich niezbędnych badań sądowo-medycznych.

Informuje o tym gazeta „El Día”.

Wcześniej bramkarz „Andorry” Jesús Ovono emocjonalnie zareagował na śmierć napastnika „Tenerife” Jesúsa de Miguela. Bramkarz bardzo przeżywa tragedię, która wydarzyła się po ich zderzeniu podczas meczu piłkarskiego.

30-letni piłkarz „Tenerife” zmarł po uderzeniu w klatkę piersiową podczas meczu w Hiszpanii.

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