Angielska napastniczka Arsenalu Alessia Russo skompletowała hat-tricka w meczu kobiecej Ligi Mistrzyń z Benfiką, który jej zespół wygrał 3:0. Dzięki trzem golom została najskuteczniejszą angielską piłkarką w historii turnieju, informuje Sky Sports.

Rekord po drugim golu

W 39. minucie Russo zdobyła bramkę niskim strzałem po przekątnej i zrównała się z Fran Kirby pod względem liczby goli w kobiecej Lidze Mistrzyń — 21. W 66. minucie napastniczka trafiła głową po dośrodkowaniu Steph Catley z rzutu rożnego i samodzielnie objęła prowadzenie wśród angielskich strzelczyń tych rozgrywek.

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W 79. minucie Russo wykorzystała rzut karny, podyktowany po faulu Catariny Amado na Caitlin Foord. Po tym meczu napastniczka ma na koncie 23 gole w turnieju.

Drugie zwycięstwo z rzędu

Pod koniec meczu Arsenal mógł zdobyć czwartą bramkę: Foord posłała piłkę do siatki, jednak gol został anulowany z powodu spalonego Russo w początkowej fazie akcji. Zespół po raz pierwszy w tym sezonie odniósł dwa zwycięstwa z rzędu i zajął drugie miejsce w tabeli Ligi Mistrzyń. Arsenal rozegra następny mecz europejskich rozgrywek 12 listopada z Barceloną, którą zespół pokonał w finale w 2025 roku.

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