Na oficjalnej stronie „Złotej Piłki” doszło do awarii technicznej, w wyniku której wyniki gali mogły zostać ujawnione jeszcze przed jej rozpoczęciem. Na stronie przypadkowo opublikowano materiały, w których trzech głównych kandydatów do nagrody przedstawiono jako zwycięzców. Stało się to przed oficjalnym ogłoszeniem wyników.

Błąd techniczny redakcji

Jak donosi „USA Today”, kibice zauważyli na stronie nagrody przygotowane z wyprzedzeniem artykuły o triumfie każdego z trzech piłkarzy. W szczególności artykuł o Kane’ie nosił tytuł: „Harry Kane zdobył Złotą Piłkę 2026 roku. Najlepsze i najważniejsze bramki z sezonu, w którym strzelił 61 goli”. Na stronie poświęconej Yamalowi mowa była o jego zwycięstwie w tej kategorii oraz ustanowieniu bezprecedensowego rekordu. Natomiast tekst o Mbappé podkreślał jego stabilną formę na najwyższym poziomie.

Wszystkie trzy publikacje pojawiły się na stronie internetowej nagrody, jednak zostały szybko usunięte już kilka minut po tym, jak użytkownicy zauważyli wyciek i zaczęli masowo udostępniać zrzuty ekranu w mediach społecznościowych.

Spoilery dotyczące potencjalnych zwycięzców?

Same wiadomości są całkowicie logiczne, ponieważ organizatorzy dużych wydarzeń muszą z wyprzedzeniem przygotować warianty wiadomości na każdy możliwy scenariusz, aby opublikować odpowiednie informacje natychmiast po ogłoszeniu wyników. Jednak błąd techniczny spowodował ich przedwczesne pojawienie się, rzucając nieco cienia na intrygę związaną z ceremonią.

Jednocześnie sam fakt pojawienia się tych tekstów nie potwierdza, że zwycięzców wyłonili organizatorzy ani że wynik głosowania stał się znany przedwcześnie. Pomimo przedwczesnego pojawienia się tekstów oficjalne ogłoszenie laureatów nagrody „Złota Piłka” 2026 rozpocznie się o godz. 22:00 czasu kijowskiego, więc już wkrótce dowiemy się, czy rzeczywiście najlepszym piłkarzem roku zostanie jeden z wymienionej trójki.

Informację tę podaje serwis USA Today.

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