Niezależna organizacja South African Water Polo (SAWP) poinformowała, że World Aquatics powołała komitet stabilizacyjny do nadzorowania selekcji i rejestracji męskiej oraz żeńskiej reprezentacji RPA na Puchar Świata w piłce wodnej drugiej dywizji w 2027 roku. Daily Maverick informuje o tym, powołując się na SAWP.

Według SAWP dyrektor wykonawczy World Aquatics Brent Nowicki potwierdził powołanie komitetu w oficjalnym piśmie z 27 października. Publikacja zaznacza, że nie widziała tego dokumentu, a World Aquatics nie ogłosiła publicznie tej decyzji. World Aquatics i federacja Swimming South Africa nie odpowiedziały na zapytania dziennikarzy przed publikacją materiału.

Przygotowania do Pucharu Świata

SAWP została zaangażowana w operacyjną selekcję, przygotowanie i zarządzanie reprezentacjami narodowymi pod nadzorem komitetu. Według organizacji Swimming South Africa nie zgłosiła udziału w nadchodzącym Pucharze Świata do wyznaczonego terminu 12 października. Zgodnie z informacją na stronie World Aquatics turniej ma wyłonić pierwszych uczestników igrzysk olimpijskich 2028 w Los Angeles.

RPA nie była reprezentowana w piłce wodnej na igrzyskach olimpijskich Paryż 2024, ponieważ Swimming South Africa zdecydowała się nie wysyłać drużyn męskiej i żeńskiej, mimo że zakwalifikowały się one do turnieju.

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Swimming South Africa pozostaje obecnie jedyną organizacją uznawaną przez World Aquatics oraz Południowoafrykańską Konfederację Sportową i Komitet Olimpijski. Formalnie to ona ma prawo zgłaszać reprezentacje do międzynarodowych zawodów.

Skład i mandat komitetu

Komitetowi stabilizacyjnemu ma przewodniczyć Felipe Perrone; w jego skład weszli również Donne Commins i Peter Blaub. Według dyrektora wykonawczego SAWP Robbiego Taylora Commins jest członkiem zarządu SAWP, a Blaub należy do jej strategicznej grupy doradczej. Kolejny powołany członek komitetu później zrezygnował z udziału z powodu konfliktu interesów.

Komitet miał do 29 października potwierdzić udział RPA oraz przedłożyć listy zawodników i oficjalnych przedstawicieli drużyn. Taylor oświadczył, że kryteria dopuszczenia określi komitet World Aquatics, a wszyscy sportowcy spełniający wymogi powinni zostać rozpatrzeni przy selekcji.

Artykuł 8.9 konstytucji World Aquatics pozwala biuru organizacji powołać komitet stabilizacyjny w wyjątkowych okolicznościach, w tym gdy federacja członkowska nie przestrzega standardów dobrego zarządzania, przejrzystości, odpowiedzialności finansowej i stabilności. Według SAWP 24 sierpnia jednostka Aquatics Integrity Unit zawiesiła dyrektora wykonawczego Swimming South Africa Shauna Adriaanse oraz prezydenta Alana Fritza w związku z domniemanymi naruszeniami Kodeksu Uczciwości World Aquatics.

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