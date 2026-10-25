Główny trener Crystal Palace Pierre Sage powiedział, że jego zdaniem piłkarze i władze klubu nadal go wspierają. Powiedział to po domowej porażce z Newcastle 0:2, która przedłużyła serię bez zwycięstwa zespołu do czterech meczów.

Według Sky Sports Newcastle zdobyło dwie bramki krótko po przerwie, w odstępie 11 minut. Crystal Palace straciło pierwszego gola niespełna minutę po wznowieniu gry.

Presja związana z wynikami

Sage przyznał, że presja na niego jest uzasadniona wynikami zespołu. Jak powiedział, wewnątrz klubu koncentrują się na szukaniu rozwiązań, poprawie gry i stworzeniu warunków do konkurencyjnych występów.

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Trener zaznaczył, że decyzja dotycząca jego przyszłości należy do prezesa klubu i właścicieli. Dodał też, że w tym tygodniu rozmawiał z prezesem klubu o stanie zespołu, meczu i planie gry przeciwko Newcastle, ale nie omawiał własnej przyszłości.

Problemy w obronie

Po ośmiu meczach Premier League Crystal Palace ma o dwa punkty więcej niż ostatni Sunderland. Zespół stracił 19 goli — najwięcej spośród wszystkich uczestników rozgrywek. Jedna piąta straconych bramek padła w pierwszych 10 minutach meczów, w tym trzy w poprzednim spotkaniu, przegranym z Brighton 0:5.

Sage uważa, że zespół musi lepiej kontrolować piłkę, aby poprawić grę w obronie. Problemy po przerwie w meczu z Newcastle określił jako psychologiczne, a nie taktyczne, i dodał, że od początku sezonu Crystal Palace zbyt słabo kontroluje grę przy piłce.

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