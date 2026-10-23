Hiszpańska Celta Vigo pokonała szkocki Celtic 2:1 w meczu Ligi Europy na stadionie Celtic Park 22 października 2026 roku. Gospodarze otworzyli wynik na początku drugiej połowy, jednak goście dwukrotnie trafili do siatki w ciągu kilku minut i odnieśli zwycięstwo po odrobieniu strat, informuje Sky Sports.

Gole w drugiej połowie

W 47. minucie Mika Baur wyprowadził Celtic na prowadzenie. Sfinalizował akcję po groźnym dośrodkowaniu Haissema Hassana, które zmieniło tor lotu po rykoszecie.

W 63. minucie obrońca Celticu Liam Scales mógł podwoić prowadzenie swojej drużyny, ale po dośrodkowaniu Hassana głową trafił w poprzeczkę. W 68. minucie Celta wyrównała: Javi Rodriguez głową wykończył dośrodkowanie z rzutu wolnego. Niedługo później skompletował dublet precyzyjnym strzałem zza pola karnego.

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Trzecia porażka z rzędu

Pierwsza połowa zakończyła się bez bramek. Celtic domagał się rzutu karnego po upadku Calluma Osmonda podczas akcji, jednak arbiter nie podyktował jedenastki. Camilo Duran otrzymał żółtą kartkę za protesty.

Pod koniec spotkania James Forrest stworzył okazję Colby'emu Donovanowi, ale jego strzał był zbyt słaby i bramkarz poradził sobie z piłką. Porażka była trzecią z rzędu Celticu w turnieju: po trzech meczach zespół nie ma punktów.

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