W Szkocji Celtic i Rangers przegrali odwołania od sankcji nałożonych przez Szkocki Związek Piłki Nożnej. Oba kluby muszą rozegrać swoje kolejne domowe mecze Pucharu Szkocji przy zamkniętych trybunach, bez kibiców.

Jak informuje Sky Sports, klubom nie udało się również zaskarżyć grzywny w wysokości 100 tys. funtów, którą muszą zapłacić swoim rywalom w tych meczach. Jednocześnie z decyzji usunięto warunek możliwego rozegrania kolejnego meczu bez widzów w przypadku nowych zamieszek podczas spotkania Pucharu Szkocji przed końcem następnego sezonu.

Starcia na Ibrox

Sankcje wprowadzono po ćwierćfinale Pucharu Szkocji w ubiegłym sezonie na stadionie Ibrox. Mecz zakończył się bezbramkowym remisem, a Celtic awansował do półfinału, pokonując Rangers 4:2 w serii rzutów karnych.

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Po decydującym strzale kilkuset kibiców Celticu wbiegło na boisko, aby świętować, a fani Rangers ruszyli w ich kierunku. Między grupami kibiców rzucano środki pirotechniczne i przedmioty. Policja Szkocji aresztowała po incydencie 43 osoby; podczas zamieszek ucierpieli policjanci.

Wnioski z niezależnego przeglądu

Niezależny przegląd wydarzeń, któremu przewodniczył Mark Blackburn, uznał, że podczas incydentu ledwo udało się uniknąć paniki tłumu i przemocy zagrażającej życiu. W raporcie wskazano, że wtargnięcie na boisko kilkuset kibiców Celticu było całkowicie niedopuszczalne i sprowokowało wrogą reakcję części gospodarzy, którzy przedzierali się obok stewardów i policji.

Autorzy przeglądu wezwali również kluby do stosowania surowszych sankcji wobec incydentów związanych z grupami ultras. Po marcowym meczu kluby nie zdołały porozumieć się w sprawie podziału biletów, dlatego w tym sezonie kibice gości nie są wpuszczani na mecze Old Firm w szkockiej Premiership i Pucharze Ligi.

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