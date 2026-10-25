W Szkocji Celtic pokonał Hibernian 2:1 na stadionie Easter Road w meczu szkockiej Premiership i odzyskał czteropunktową przewagę na szczycie tabeli. Jak informuje Sky Sports, decydującą bramkę w 43. minucie zdobył Camilo Duran — był to jego 10. gol w sezonie.

Szybka wymiana goli

Gospodarze objęli prowadzenie już w trzeciej minucie: Joe Newell szybko wykonał rzut wolny, a Owen Elding posłał piłkę w dalszy róg bramki. Jednak dwie minuty później Celtic wyrównał. Jason Kerr po dośrodkowaniu z rzutu rożnego głową skierował piłkę do własnej bramki.

Kasper Høgh, który wrócił do wyjściowego składu Celticu, miał dwie okazje, by wyprowadzić zespół na prowadzenie, lecz ich nie wykorzystał. Przed przerwą Duran przesunął się do środka i celnym strzałem zza pola karnego posłał piłkę w dolny róg.

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Sytuacja w tabeli

W drugiej połowie Mika Baur groźnie uderzył z dystansu, ale bramkarz Hibernianu Rafael Sallinger poradził sobie ze strzałem. Pod koniec spotkania gospodarze zwiększyli presję: obrońca Grant Hanley nawet przeszedł do gry w ataku. Mimo to drużynie nie udało się wyrównać.

Hibernian pozostaje na ostatnim miejscu w tabeli, tracąc jeden punkt do najbliższego rywala. Zespół nie odniósł zwycięstwa w lidze od sierpnia i wciąż nie wygrał pod wodzą nowego menedżera Marinka Redejki. Celtic prowadzony przez Martina O'Neilla odniósł dziewięć zwycięstw w ostatnich 10 meczach Premiership.

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