Celtic rozgromił Hearts 7:1 na stadionie Celtic Park w Szkocji w meczu szkockiej Premiership. Dzięki zwycięstwu zespół zwiększył przewagę na szczycie tabeli do czterech punktów, a Hearts pozostał na trzecim miejscu.

Dwa gole w pierwszych dziesięciu minutach

Jak informuje Sky Sports News, gospodarze objęli prowadzenie już w siódmej minucie: Kieran Tierney strzelił głową po dośrodkowaniu Miki Bauera z rzutu rożnego. Trzy minuty później Benjamin Nygren podwyższył prowadzenie Celticu strzałem z woleja, a piłka zmieniła kierunek po rykoszecie.

Callum Osmand, który po raz pierwszy wyszedł w podstawowym składzie klubu, zdobył dwa gole w ciągu dwóch minut. W 36. minucie wykorzystał nieudane podanie Sabriego Genduzy, a w 38. minucie trafił głową po tym, jak bramkarz obronił strzał Camilo Durana.

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Odpowiedź gości i siedem goli gospodarzy

Hearts zmniejszył straty w 41. minucie dzięki mocnemu strzałowi Laurenta Mendy'ego z około 16 jardów. Jednak przed przerwą, po akcji Bauera, piłka znalazła się w bramce gości po kontakcie z obrońcami Stephenem Kingsleyem i Jamiem McCartem; samobójcze trafienie zapisano McCartowi.

W 49. minucie Duran zdobył szóstą bramkę dla Celticu, podkręcając piłkę do siatki po podaniu Tierneya. Końcowy wynik w 83. minucie ustalił Nygren: po podaniu Kaspera Høgha strzelił w róg bramki i skompletował dublet.

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