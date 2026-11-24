Szachtar zmierzy się z Fenerbahçe w piątej kolejce Ligi Mistrzów: terminarz i tabela
Klub z Doniecka podejmie drużynę ze Stambułu w meczu, który może mieć istotny wpływ na walkę o awans do fazy play-off. Obaj rywale ryzykują wypadnięcie poza pierwszą 24, jeśli stracą punkty.
Liga Mistrzów, 5. kolejka
Wtorek, 24 listopada
- 19:45. Galatasaray — Aston
- 19:45. Bude-Glimt — LASK
- 22:00. Como — AEK
- 22:00. Slovan — Betis
- 22:00. Lipsk — Lens
- 22:00. Manchester City — Napoli
- 22:00. Feyenoord — Porto
- 22:00. Arsenal — Borussia Dortmund
- 22:00. Real — PSV
Środa, 25 listopada
- 19:45. Sabah — Barcelona
- 19:45. Slavia — Villarreal
- 22:00. Szachtar — Fenerbahçe
- 22:00. Lille — Bayern
- 22:00. Sporting – Manchester United
- 22:00. Brugia — Liverpool
- 22:00. Inter — Stuttgart
- 22:00. Atlético — Viking
- 23:00. PSG — Roma
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