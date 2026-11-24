Klub z Doniecka podejmie drużynę ze Stambułu w meczu, który może mieć istotny wpływ na walkę o awans do fazy play-off. Obaj rywale ryzykują wypadnięcie poza pierwszą 24, jeśli stracą punkty.

Liga Mistrzów, 5. kolejka

Wtorek, 24 listopada

19:45. Galatasaray — Aston

19:45. Bude-Glimt — LASK

22:00. Como — AEK

22:00. Slovan — Betis

22:00. Lipsk — Lens

22:00. Manchester City — Napoli

22:00. Feyenoord — Porto

22:00. Arsenal — Borussia Dortmund

22:00. Real — PSV

Środa, 25 listopada

19:45. Sabah — Barcelona

19:45. Slavia — Villarreal

22:00. Szachtar — Fenerbahçe

22:00. Lille — Bayern

22:00. Sporting – Manchester United

22:00. Brugia — Liverpool

22:00. Inter — Stuttgart

22:00. Atlético — Viking

23:00. PSG — Roma

Szachtar ponownie stracił punkty: Lewy Brzeg wywalczył remis z liderem UPL.

Mykhailo Mudryk ostro zareagował na krytykę swojego wywiadu dla Gordona.

Wcześniej Mudryk zasugerował, że meldonium dostało się do jego organizmu na Ukrainie.

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