Charles Leclerc z Ferrari uzyskał najlepszy czas w pierwszym treningu Grand Prix Meksyku na torze Autódromo Hermanos Rodríguez w Meksyku. Monakijczyk wyprzedził kierowcę Mercedesa Kimiego Antonellego o 0,659 sekundy, podaje Sky Sports.

Ferrari na czele w Meksyku

Lewis Hamilton zajął czwarte miejsce. Jego szybkie okrążenie na miękkich oponach było nierówne, jednak tempo kolegi z zespołu może dodać Brytyjczykowi otuchy. Ferrari liczy na zdobycie dopiero trzeciego zwycięstwa w sezonie.

Sky Sports zaznacza, że Ferrari może być konkurencyjne na położonym wysoko torze w Meksyku dzięki pracy niewielkiej turbosprężarki swojej jednostki napędowej w warunkach dużej wysokości nad poziomem morza.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Debiutanci dostali miejsce za kierownicą

W pierwszym treningu dziesięciu debiutantów zastąpiło etatowych kierowców zespołów. Wynika to z wymogu regulaminowego, zgodnie z którym debiutanci muszą uczestniczyć w sesjach za kierownicą obu bolidów co najmniej dwa razy w sezonie. Ferrari było jedynym zespołem, który wypuścił na tor obu swoich podstawowych kierowców.

Rezerwowy kierowca Mercedesa Frederik Vesti, wicemistrz Formuły 2 z 2023 roku, był najlepszy wśród debiutantów, zajmując trzecią pozycję. Stracił do Antonellego mniej niż jedną dziesiątą sekundy. Ayumu Iwasa, który prowadził Red Bulla Maxa Verstappena, był piąty i stracił do Leclerca mniej niż sekundę, korzystając z opon o średniej mieszance.

Antonelli może zapewnić sobie tytuł mistrzowski przed czasem w niedzielnym wyścigu, jeśli ukończy go nie niżej niż na dziewiątym miejscu.

Czytaj nas na