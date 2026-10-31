Fallon Sherrock pokonała Luke’a Littlera w jednym legu podczas show Beat Luke Littler w Manchesterze i otrzymała nagrodę w wysokości 501 tys. funtów. Jak podaje Sky Sports, Sherrock uzyskała prawo występu w tym wydarzeniu, ponieważ nie ma karty Tour PDC.

Decydujący leg

Uczestnicy na zmianę rozgrywali przeciwko Littlerowi po jednym legu. Główną nagrodę miał otrzymać pierwszy z 20 pretendentów, któremu udałoby się go pokonać. Sherrock objęła prowadzenie, po czym zdobyła 180 punktów i zakończyła lega trafieniem w podwójną 20.

Po zwycięstwie dartystka udzieliła emocjonalnego komentarza Netflixowi w obecności swojego syna. „Nie potrafię wyrazić słowami, jak wiele to znaczy” — powiedziała. Sherrock dodała również: „Naprawdę nie znajduję teraz słów. To wspaniały moment”.

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Próby innych uczestników

Przed zwycięstwem Sherrock Littler niemal bez problemów wygrał serię meczów rozgrywanych do jednego lega. Irlandczyk Piers McLeod miał jedną lotkę na zwycięstwo: musiał trafić w bull, jednak rzut nie osiągnął celu.

Littler pokonał także 14-letniego Jadena Walkera w 12 lotkach, kończąc 158 punktów. Po meczu powiedział, że nie mógł dać rywalowi żadnych szans, ponieważ Walker jest „tak dobry w wieku 14 lat”. Przed pojedynkiem z Sherrock Littler zaliczył tylko jeden maksymalny wynik 180 punktów, a kolejny dołożył w grze przeciwko Davidowi Wawrzewskiemu.

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