Sześć zawodniczek reprezentacji Anglii znalazło się w kobiecej drużynie roku World Rugby za 2026 rok. Jak podaje Sky Sports News, angielska drużyna ma najliczniejszą reprezentację spośród wszystkich kadr w 15-osobowym składzie.

Reprezentantki Anglii

W symbolicznej drużynie znalazły się młynarka Hannah Botterman, hak Amy Cokayne i skrzydłowa młyna Maddie Feaunati. W formacji ataku wyróżniono łączniczkę ataku Zoe Harrison, środkową Megan Jones oraz skrzydłową Jess Breach.

Pięć miejsc w drużynie roku przypadło zawodniczkom z Nowej Zelandii: Braxton Sorensen-McGee, Sylvii Brunt, Ayeshy Leti-I'igi, Maiakawanakaulani Roos i Kaipo Olsen-Baker. Kanadę reprezentują Olivia Apps, DaLeaka Menin i Sophie de Goede, a Francję — Léa Champon.

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Nagroda za przyłożenie roku

Francuzka Pauline Bourdon Sansus została laureatką nagrody za najlepsze kobiece przyłożenie roku w wyniku globalnego głosowania kibiców. Otrzymała wyróżnienie za przyłożenie w meczu przeciwko Anglii, w decydującym spotkaniu kobiecego Pucharu Sześciu Narodów w maju.

W tym spotkaniu w Bordeaux Anglia pokonała Francję 43:28. Później Angielki przedłużyły serię zwycięstw do 39 meczów, po czym zremisowały z Kanadą 26:26 w Exeter. W kolejnym tygodniu Anglia pokonała Nową Zelandię na stadionie Allianz Stadium w Twickenham, jednak następnie dwukrotnie przegrała z Kanadą, a w miniony weekend rozgromiła USA w New Jersey.

Pierwszy mecz Anglii w kobiecym Pucharze Sześciu Narodów 2027 przeciwko Walii zaplanowano na 10 kwietnia. Drużyna będzie dążyć do zdobycia dziewiątego z rzędu tytułu w tych rozgrywkach.

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