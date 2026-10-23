W Polsce siatkarz PGE Projekt Warszawa Aleksander Śliwka z powodu problemu ze stopą tymczasowo porusza się na wózku i nie trenuje z zespołem. Obecnie nie da się określić dokładnej daty jego powrotu do treningów i gry, informuje Interia Sport.

Przeciążenie stopy

O stanie przyjmującego opowiedział asystent głównego trenera warszawskiego klubu Kamil Nałęcz w programie „Magazyn Sport RDC”. Jak zaznaczył, problem ma charakter przeciążeniowy. Śliwka odciąża stopę i korzysta z wózka, aby nie powodować dodatkowego obciążenia.

Jeszcze przed rozpoczęciem sezonu PGE Projekt Warszawa informował, że Śliwka ma uraz stopy i z tego powodu nie trenuje z drużyną. Klub wskazywał, że sztab medyczny wykrył problem na wczesnym etapie i nie zamierza ryzykować zdrowiem sportowca ze względu na długi sezon.

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Nie ma terminu powrotu

Nałęcz oświadczył, że na razie trudno wskazać konkretną datę powrotu Śliwki do treningów. Jak podkreślił, przyspieszenie powrotu do zdrowia w przypadku takich urazów może mieć negatywne konsekwencje, dlatego sztab nie zamierza forsować procesu.

Śliwka w ostatnich latach już opuszczał mecze z powodu problemów zdrowotnych. Podczas mistrzostw Europy kapitan reprezentacji Polski przez większą część turnieju przebywał wśród rezerwowych.

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