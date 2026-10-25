We Wrocławiu, w Polsce, Śląsk pokonał Wieczystą Kraków 2:0 w meczu 12. kolejki polskiej Ekstraklasy. Dla gospodarzy zwycięstwo zakończyło serię pięciu porażek z rzędu. Oba zespoły są w tym sezonie beniaminkami Ekstraklasy.

Dwa gole przed przerwą

Jak informuje Interia Sport, wrocławski klub strzelił oba gole w pierwszej połowie. Na listę strzelców wpisali się Papis Malali Dembélé i Przemysław Banaśak, a Piotr Samiec-Talar zanotował dwie asysty.

Pierwszego gola Dembélé strzelił po rajdzie obok Antonio Milicia: piłka po jego płaskim strzale trafiła w słupek i znalazła się w bramce. W doliczonym czasie pierwszej połowy Śląsk przeprowadził wielopodaniową akcję, po której Samiec-Talar wyprowadził Banaśaka sam na sam z bramkarzem, a napastnik wykorzystał okazję.

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Zmiany w tabeli

Po przerwie Banaśak miał okazję powiększyć przewagę gospodarzy, ale jej nie wykorzystał. Samiec-Talar przedwcześnie opuścił boisko. Piłkarz wcześniej złamał nadgarstek i grał w specjalnym opatrunku.

Wieczysta dłużej utrzymywała się przy piłce — 55% do 45% — a także oddała pięć celnych strzałów wobec czterech rywali. Jednocześnie Śląsk przewyższył krakowską drużynę pod względem łącznej liczby strzałów — 14 do 10. W drugiej połowie goście próbowali odrobić straty dzięki dośrodkowaniom, ale nie zdołali strzelić gola.

Dzięki zwycięstwu Śląsk awansował na 15. miejsce w tabeli i zepchnął Wieczystą do strefy spadkowej.

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