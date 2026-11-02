Polski klub piłkarski Śląsk Wrocław odsunął słoweńskiego trenera Ante Šimundžę od pracy z pierwszym zespołem. Klub poinformował o tym na swojej stronie internetowej i w mediach społecznościowych, pisze Interia Sport.

68 meczów na czele zespołu

Šimundža prowadził Śląsk w 68 meczach, a jego średnia wynosiła 1,47 punktu na spotkanie. W oświadczeniu klub podziękował szkoleniowcowi za pracę, codzienną współpracę oraz powrót zespołu do najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce — Ekstraklasy.

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Drużyna z Wrocławia zajmuje 16. miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Klub zaznaczył również, że zespół słabo rozpoczął sezon 2026/27.

Porażka z Radomiakiem

Ostatnim meczem Šimundžy na czele Śląska było spotkanie z Radomiakiem Radom w 13. kolejce mistrzostw Polski. Wrocławski klub przegrał 1:3, a jedynego gola dla gości w tym meczu strzelił Przemysław Banaśak.

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