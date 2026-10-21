Reprezentacja Szkocji w rugby zagra z Nową Zelandią w Dunedin w ramach przygotowań do Pucharu Świata w Australii. Dla Szkotów będzie to pierwszy wyjazdowy mecz z All Blacks w Nowej Zelandii od 27 lat, poinformowało BBC Sport.

Ostatni mecz przed turniejem

Zespół prowadzony przez Gregora Townsenda rozegra spotkanie w Dunedin jako ostatni mecz przed wyjazdem do Australii. Pierwszy mecz Szkocji w grupie D Pucharu Świata odbędzie się przeciwko Urugwajowi w niedzielę, 3 października.

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Poprzednie spotkania

Szkocka reprezentacja ostatni raz grała na wyjeździe z Nową Zelandią w lipcu 2000 roku. Wówczas przegrała 14:48 na stadionie Eden Park.

Drużyny miały rozegrać mecz testowy w Nowej Zelandii latem 2020 roku, ale został on odwołany z powodu pandemii Covid-19. W przyszłym miesiącu Szkocja i Nowa Zelandia spotkają się także na stadionie Murrayfield w ramach Championship of Nations. Przed Pucharem Świata Szkoci rozegrają jeszcze jeden domowy i jeden wyjazdowy mecz kontrolny z Francją. Podobnie jak przed turniejami w 2019 i 2023 roku, zespół rozegra przed Pucharem Świata trzy mecze międzynarodowe, a nie cztery, jak przed wcześniejszymi edycjami.

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