W Szwajcarii piłkarze Granit Xhaka i Breel Embolo będą ponownie mogli ubiegać się o powołanie do reprezentacji narodowej w listopadzie. Taką decyzję podjęło Szwajcarskie Stowarzyszenie Piłkarskie po dochodzeniu w sprawie uzyskanych przez nich fałszywych certyfikatów szczepienia przeciw Covid-19, informuje BBC Sport.

Powrót do kadry

Kapitan reprezentacji Xhaka opuścił październikowe mecze Ligi Narodów ze Szkocją, Macedonią Północną i Słowenią. Przyznał, że otrzymał fałszywy certyfikat, który umożliwiał mu podróżowanie i udział w zawodach w 2022 roku.

29-letni napastnik Embolo nie został włączony do składu reprezentacji we wrześniu z tego samego powodu. Szwajcarskie Stowarzyszenie Piłkarskie potwierdziło, że 34-letni pomocnik Sunderlandu Xhaka oraz Embolo są dostępni do włączenia do kadry trenera Murata Yakina na listopadowe mecze ze Słowenią i Szkocją.

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Grzywny i kapitańska opaska

Obu piłkarzom wymierzono grzywny po 150 tys. franków szwajcarskich, co stanowi około 136 tys. funtów szterlingów. Wykonanie każdej z grzywien zawieszono na dwa lata pod warunkiem, że zawodnicy nie popełnią kolejnych naruszeń.

Dyrektor reprezentacji narodowej Pierluigi Tami oświadczył, że stowarzyszenie uwzględniło konkretne okoliczności obu spraw, zakończenie procedur prawnych oraz już zastosowane konsekwencje sportowe. Jak stwierdził, powrót zawodników do drużyny w listopadzie jest odpowiedzialną i właściwą decyzją.

Xhaka nie został pozbawiony opaski kapitańskiej, jednak ostateczną decyzję w sprawie kapitana pozostawiono Yakinowi. Trener ma ogłosić skład 5 listopada. Przed dwoma ostatnimi meczami Ligi Narodów 13 i 16 listopada Szwajcaria prowadzi w grupie E.

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