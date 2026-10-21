Szwecja analizuje możliwość odmawiania wiz sportowcom z Rosji i Białorusi, którzy chcą wziąć udział w międzynarodowych zawodach na terytorium kraju. Jak informuje Channel NewsAsia, może to potencjalnie uniemożliwić przyjazd sportowcom, którym międzynarodowe federacje sportowe zezwoliły na start.

Weryfikacja podstaw prawnych

Szwedzki minister migracji Johan Forssell powiedział Reutersowi, że rząd bada podstawy prawne odmowy wydawania wiz rosyjskim i białoruskim sportowcom. Jak zaznaczył, szwedzkie władze ostro krytykują dopuszczanie przedstawicieli tych krajów do międzynarodowych zawodów.

Forssell dodał, że rząd popiera stanowisko Szwedzkiego Związku Narciarskiego oraz Szwedzkiej Konfederacji Sportu, które sprzeciwiają się udziałowi sportowców z Rosji i Białorusi w zawodach w Szwecji. Zdaniem ministra takie dopuszczenie może przyczyniać się do normalizacji rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie.

Mistrzostwa świata w Falun

Ograniczenia mogą dotyczyć uczestników mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym, zaplanowanych w szwedzkim Falun na luty i marzec przyszłego roku. Turniej odbywa się co dwa lata i obejmuje biegi narciarskie, skoki narciarskie oraz kombinację norweską.

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Międzynarodowa Federacja Narciarska i Snowboardowa przyznała neutralny status kilku rosyjskim sportowcom, co pozwala im startować w jej turniejach. Federacja nie przekazała Reutersowi natychmiastowego komentarza w sprawie możliwych ograniczeń wizowych.

Stanowisko organizacji sportowych

Szwedzka Konfederacja Sportu poinformowała, że prowadzi dialog z rządem w sprawie zasad uzyskiwania wiz przez obywateli Rosji. Szwedzki Związek Narciarski oświadczył, że od początku pełnoskalowej inwazji Rosji — państwa-agresora — na Ukrainę utrzymuje stanowisko o niedopuszczaniu rosyjskich i białoruskich sportowców do międzynarodowych zawodów, dopóki trwa wojna.

Sekretarz generalna związku Pernilla Bonde podkreśliła, że decyzje dotyczące wiz i wjazdu do kraju podejmują organy państwowe. Jednocześnie związek będzie przestrzegać decyzji i zasad Międzynarodowej Federacji Narciarskiej i Snowboardowej.

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