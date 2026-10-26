Sybiga wezwał do unieważnienia decyzji o organizacji mistrzostw świata w podnoszeniu ciężarów w 2030 roku w Moskwie

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiga krytycznie ocenił decyzję Międzynarodowej Federacji Podnoszenia Ciężarów (IWF) o przyznaniu Moskwie prawa do organizacji mistrzostw świata w podnoszeniu ciężarów w 2030 roku i wezwał federację, Międzynarodowy Komitet Olimpijski oraz światową społeczność sportową do wspólnego dążenia do jego unieważnienia.

Szef resortu spraw zagranicznych podkreślił, że przyznanie państwu-agresorowi prawa do organizowania wielkich międzynarodowych turniejów jest niedopuszczalne w czasie, gdy państwo to nadal zabija Ukraińców i niszczy infrastrukturę: „Rosja nadal zabija Ukraińców, w tym sportowców. Niemoralne jest przyznawanie Moskwie przywileju organizowania dużych międzynarodowych zawodów sportowych, dopóki trwa jej agresja. Nie możemy pozwolić Kremlowi na wykorzystywanie międzynarodowego sportu do zdobywania uznania i legitymizacji ani do powrotu do zwykłej współpracy międzynarodowej bez zaprzestania agresji i pociągnięcia do odpowiedzialności”.

Sybiga podkreślił, że takie działania tworzą niebezpieczny precedens normalizacji rosyjskiej agresji wojskowej i pozbawiają światowy sport moralnego prawa do głoszenia zasad sprawiedliwości i uczciwości.

Poinformowało o tym Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy.

Międzynarodowa Federacja Podnoszenia Ciężarów (IWF) podjęła decyzję o zorganizowaniu mistrzostw świata seniorów w 2030 roku w Moskwie. Jest to pierwszy przypadek od początku pełnej inwazji Rosji na Ukrainę, kiedy to międzynarodowa federacja dyscypliny olimpijskiej przyznała Rosji prawo do organizacji mistrzostw świata wśród dorosłych.

Wcześniej Rada Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS) zezwoliła sportowcom z Rosji i Białorusi na udział w międzynarodowych zawodach. Jednocześnie nałożono na nich szereg warunków i ograniczeń.

Międzynarodowa Federacja Koszykówki (FIBA) zniosła indywidualne ograniczenia dla reprezentantów Rosji i Białorusi. Teraz zawodnicy, trenerzy, sędziowie i inni przedstawiciele tych krajów mogą brać udział w zawodach FIBA. Jednocześnie kwestia powrotu reprezentacji i klubów z Rosji i Białorusi została przez federację na razie pozostawiona do dalszego rozpatrzenia.

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