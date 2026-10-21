Komisarz NBA Adam Silver oświadczył, że Meksyk w Meksyku może w przyszłości znaleźć się na liście miast rozważanych pod kątem rozszerzenia ligi koszykarskiej. Jednocześnie podkreślił, że pojawienie się nowych zespołów nie jest najbliższą perspektywą, informuje Mexico News Daily.

Wśród możliwych miast — Meksyk

Podczas występu w programie Pat McAfee Silver powiedział, że do faktycznego rozszerzenia NBA pozostało jeszcze kilka sezonów. Według niego liga publicznie rozważa Las Vegas i Seattle, a Meksyk może stać się jedną z opcji w dalszej perspektywie.

Komisarz powiązał tę możliwość z rosnącą popularnością koszykówki w stolicy Meksyku. Nazwał też Meksyk największym miastem Ameryki Północnej i zwrócił uwagę na jego dostępność komunikacyjną dla innych rynków NBA: lot z Nowego Jorku do Meksyku jest krótszy niż z Nowego Jorku do Los Angeles.

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Dyskusje o nowej arenie

Jednym z czynników możliwego rozszerzenia NBA na Meksyk może być infrastruktura sportowa. Silver poinformował, że w mieście dyskutowana jest budowa nowej areny, jednak nie ma najbliższych planów realizacji takiego projektu.

Wcześniej ESPN pisał, że co najmniej jedna grupa z Meksyku zwróciła się do PJT Partners, która doradza NBA w sprawie rozszerzenia. Zaproponowała utworzenie franczyzy i kompleksu sportowego z nową halą koszykarską. Jednocześnie obecnie nie ma potwierdzonych ani ogłoszonych planów budowy.

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