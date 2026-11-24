Dania, Łotwa, Litwa, Polska, Finlandia, Szwecja i Estonia wezwały Komisję Europejską do pozbawienia rosyjskich i białoruskich sportowców możliwości uzyskania wiz na udział w zawodach w Europie.

W wspólnym liście kraje te podkreśliły, że sportu nie da się oddzielić od geopolityki, a powrót rosyjskich sportowców na europejskie zawody będzie zwycięstwem Kremla.

Proponują również, by nie wydawać wiz sportowcom startującym pod neutralną flagą oraz zaostrzyć zasady uzyskiwania wiz turystycznych dla obywateli Rosji i Białorusi.

Źródło: Politico

Premier Polski Donald Tusk wraz z sześcioma europejskimi przywódcami podpisał apel wzywający do nieudzielania wiz sportowcom z Federacji Rosyjskiej — państwa agresora — oraz Białorusi w celu udziału w zawodach na terytorium Unii Europejskiej.

Wcześniej Finlandia wprowadziła zakaz wjazdu dla rosyjskich sportowców od 16 listopada.

Również Holandia nie wydała wiz rosyjskim sportsmenkom przed mistrzostwami świata.

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