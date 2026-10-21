Singapurscy zawodnicy bocci zdobyli dwa srebrne i jeden brązowy medal na Azjatyckich Igrzyskach Para 2026 w Nagoi. Aloysius Gan zajął drugie miejsce w indywidualnym turnieju mężczyzn klasy BC3, a Jovie Tan wywalczył srebro w męskiej kategorii BC1. Jeralyn Tan została brązową medalistką indywidualnego turnieju kobiet BC1, informuje Channel NewsAsia.

Finały w Nagoi

W finale BC3 19-letni Aloysius Gan przegrał z reprezentantem Tajlandii Witsanu Chanthakhatem 3:4. W pierwszej rundzie fazy grupowej, która odbyła się w poniedziałek, Singapurczyk pokonał tego samego rywala.

Jovie Tan przegrał finał BC1 z Tajlandczykiem Witsanem Huadpraditem — 1:4. Wcześniej czterokrotnie występował na igrzyskach paralimpijskich w żeglarstwie i ma złoty medal igrzysk w tej dyscyplinie. Tan przeszedł do bocci cztery lata temu, a następnie wygrywał Canberra World Boccia Challenger 2025, Igrzyska Para ASEAN 2026 oraz Puchar Świata w bocci w Montrealu w 2026 roku w klasie BC1.

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Brąz Jeralyn Tan

W meczu o trzecie miejsce w turnieju kobiet BC1 Jeralyn Tan pokonała Irankę Nedę Ghayebi 6:1. W fazie grupowej przegrała z tą rywalką. Tan jest srebrną medalistką paralimpijską w tej dyscyplinie.

Są to pierwsze medale Singapuru w bocci na Azjatyckich Igrzyskach Para od 2018 roku, gdy Toh Sze Ning, Nurulasyiqah Mohd Taha i Fei Lim zdobyli srebro w mieszanym turnieju par BC3. Łącznie singapurscy sportowcy mają na tych Igrzyskach sześć medali: pływak Toh Wei Soong wcześniej zdobył dwa srebra, a kolarka Amelia Tan wywalczyła brąz w kobiecej jeździe indywidualnej na czas na 15 km w klasie B.

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