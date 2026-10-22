Svitolina opuści turniej WTA 500 w Tokio w związku z doniesieniami o rozwodzie

Ukraińska tenisistka Elina Svitolina nie spieszy się jeszcze z powrotem do rozgrywek światowego cyklu tenisowego. Sportowiec nie weźmie udziału w turnieju serii WTA 500, który odbędzie się w Tokio w dniach od 26 października do 1 listopada.

Dlaczego Svitolina nie zagra w Tokio

Turniej Toray Pan Pacific Open w Tokio zamknie główny kalendarz tenisowy roku 2026. Na razie z turnieju wycofały się Jessica Pegula, Iga Świątek, Anna Kalinska i Elina Svitolina.

Obok nazwiska każdej z tych tenisistek widnieje adnotacja „wycofała się”. Warto zauważyć, że ostatnim turniejem, w którym grała Svitolina, był ostatni w sezonie turniej z puli „tysiączek”, który odbył się w dniach 12–18 października w chińskim mieście Wuhan.

Po tym turnieju Elina nie pojechała na turniej WTA 500 w Ningbo.

Co dzieje się w życiu Svitolin

Obecnie ukraińska tenisistka przechodzi trudny okres w swoim życiu, związany z rozwodem z byłym francuskim tenisistą Gaelem Monfisem. Niedawno ujawniono, w jaki sposób Elina poinformowała męża o zamiarze rozwodu.

W kalendarzu sportowym Svitolinowej figuruje turniej finałowy WTA w amerykańskim Indian Wells. Zawody odbędą się w dniach 7–14 listopada.

Udział w WTA Finals będzie dla niej czwartym występem w karierze w zawodach tego rangi. Wcześniej nasza rodaczka grała w turnieju finałowym w latach 2017–2019. Podczas drugiego udziału Ukrainka zdobyła tytuł, a rok później dotarła do finału, gdzie przegrała z Australijką Ashley Barty.

O nieobecności Svitolin na liście uczestniczek poinformowano na oficjalnej stronie zawodów. Przyczyny rezygnacji z udziału w turnieju nie zostały podane.

Elina Svitolina spotkała się z seksistowskimi obelgami po rozstaniu z Monfisem — The Telegraph.

Przypomnijmy, że Svitolina wyjaśniła, co wpłynęło na jej decyzję o rozstaniu z Monfisem.

Wcześniej Monfils odwołał turnieje pożegnalne po rozstaniu ze Svitoliną.

Wcześniej Elina Svitolina ogłosiła rozstanie z Gaelem Monfisem po pięciu latach związku.

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