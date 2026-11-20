Svitolina i Kostyuk mają szansę na nagrody WTA podsumowujące sezon 2026
Ukraińskie tenisistki Elina Svitolina i Marta Kostyuk znalazły się na liście kandydatek do głównych nagród corocznej gali WTA Awards. Zwyciężczynie zostaną wyłonione na podstawie wyników głosowania.
Tenisistka roku
- Elena Rybakina
- Arina Sobolenko
- Mirra Andrieva
- Linda Noskova
- Elina Svitolina
Postęp roku
- Marta Kostyuk
- Iva Jović
- Aleksandra Eala
- Diana Schneider
- Sorana Kirstea
Głosowanie odbędzie się wśród przedstawicieli mediów, a jego wyniki zostaną ogłoszone w dniach 14–20 grudnia.
Elina Svitolina została nominowana do tytułu najlepszej tenisistki roku, a Marta Kostyuk ubiega się o zwycięstwo w kategorii „Postęp roku”.
Przypomnijmy, że Marta Kostyuk zakończyła występ na turnieju podsumowującym sezon trzema porażkami i ustanowiła antyrekord.
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