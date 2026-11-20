Ukraińskie tenisistki Elina Svitolina i Marta Kostyuk znalazły się na liście kandydatek do głównych nagród corocznej gali WTA Awards. Zwyciężczynie zostaną wyłonione na podstawie wyników głosowania.

Tenisistka roku

Elena Rybakina

Arina Sobolenko

Mirra Andrieva

Linda Noskova

Elina Svitolina

Postęp roku

Marta Kostyuk

Iva Jović

Aleksandra Eala

Diana Schneider

Sorana Kirstea

Głosowanie odbędzie się wśród przedstawicieli mediów, a jego wyniki zostaną ogłoszone w dniach 14–20 grudnia.

Elina Svitolina została nominowana do tytułu najlepszej tenisistki roku, a Marta Kostyuk ubiega się o zwycięstwo w kategorii „Postęp roku”.

Przypomnijmy, że Marta Kostyuk zakończyła występ na turnieju podsumowującym sezon trzema porażkami i ustanowiła antyrekord.

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