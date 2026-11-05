Australijski klub futbolu australijskiego Sydney Swans rozpoczął analizę kultury zespołu po incydencie z udziałem napastnika Toma Papleya. Dyrektor generalny klubu Matthew Pavlich oświadczył, że drużyna musi poprawić sytuację, a także przeprosił członków klubu, kibiców i partnerów korporacyjnych.

Jak informuje ABC News, Papley miał w poniedziałek uzyskać pozytywny wynik przydrożnego testu na metamfetaminę. Policja zatrzymała 30-letniego zawodnika w Centennial Park w Sydney do losowej kontroli. Funkcjonariusze ustalili również, że jego prawo jazdy zostało zawieszone z powodu nieopłaconego mandatu za parkowanie.

Oczekiwanie na wynik analizy laboratoryjnej

Od Papleya pobrano dodatkową próbkę płynu ustnego do dalszej analizy. Wynik jest oczekiwany nie wcześniej niż za cztery tygodnie. Jeśli również będzie pozytywny, piłkarzowi może grozić odrębna kara ze strony Australian Football League, oprócz możliwych konsekwencji prawnych.

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Zawodnik otrzymał zakaz prowadzenia samochodu na 24 godziny. Ma stawić się przed Sądem Lokalnym w Waverley 26 listopada w związku z prowadzeniem pojazdu z zawieszonym prawem jazdy.

Klub zaangażował niezależnych doradców

Pavlich poinformował, że Sydney Swans od około ośmiu tygodni analizuje problemy w męskiej drużynie i zaangażował do tej pracy niezależnych doradców. Jak powiedział, klub ma jeszcze wiele do zrobienia, aby zrozumieć, jak poprawić sytuację.

Do incydentu doszło po tym, jak Sydney Swans w sierpniu zawiesił pięciu piłkarzy do końca sezonu za naruszenie klubowych standardów zachowania. Wicekapitan Isaac Heeney, Chad Warner, Nick Blakey, James Jordon i Riley Bice z tego powodu opuścili fazę finałową sezonu AFL.

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