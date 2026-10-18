Houston Texans pokonali Jacksonville Jaguars 34:31 w meczu NFL na stadionie Wembley w Londynie, w Wielkiej Brytanii. Zwycięstwo Texans zapewnił 49-jardowy field goal Kaimiego Fairbairna wraz z upływem czasu gry, informuje Sky Sports News.

Rozstrzygnięcie w ostatnich minutach

Na dwie minuty przed końcem spotkania kicker Jaguars Cam Little wykorzystał field goal z 60 jardów i doprowadził do remisu 31:31. Wcześniej Travis Hunter przechwycił w end zonie podanie rozgrywającego Houston C.J. Strouda, zatrzymując 12-akcyjną serię rywali.

W decydującej akcji Stroud podał na 19 jardów do Woody'ego Marksa przy trzeciej próbie i dwóch jardach do pierwszego downu. Pozwoliło to Texans wejść w zasięg kopnięcia, po czym Fairbairn wykorzystał próbę z 49 jardów.

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Statystyki rozgrywających i przebieg meczu

Stroud zakończył mecz z 312 jardami podaniowymi, trzema przyłożeniami i jednym przechwytem, pierwszym dla niego w sezonie. Jaylin Noel złapał cztery podania na 107 jardów i zdobył przyłożenie. Hunter został pierwszym od 2002 roku zawodnikiem, który w jednym meczu zdobył przyłożenie i zaliczył przechwyt.

Rozgrywający Jacksonville Trevor Lawrence skompletował 24 z 41 podań na 306 jardów, cztery przyłożenia i jeden przechwyt. Po pierwszej połowie Houston prowadziło 17:14, a na początku trzeciej kwarty powiększyło przewagę do 24:14 dzięki 13-jardowemu przyłożeniu Noela. Jaguars zmniejszyli stratę po jednoręcznym chwycie Nate'a Berkirchera, a następnie Hunter złapał siedmiojardowe podanie Lawrence'a na przyłożenie. Po meczu bilans Texans wynosi 2-4, a Jaguars — 4-2.

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