W Paryżu we Francji Novak Djoković przegrał z Australijczykiem Rinkym Hijikatą w drugiej rundzie turnieju Rolex Paris Masters — 6:2, 3:6, 3:6. Porażka pozbawiła 39-letniego Serba szans na zakwalifikowanie się do ATP Finals w Turynie, informuje Sky Sports News.

Porażka z 83. rakietą świata

Djoković, który siedmiokrotnie triumfował w turnieju w Paryżu, dobrze rozpoczął mecz z 25-letnim Hijikatą, 83. rakietą świata. Jednak po wygraniu pierwszego seta przegrał dwa kolejne.

Aby zachować szanse na awans do Turynu, Djoković musiał dotrzeć co najmniej do półfinału w Paryżu. To dopiero drugi przypadek w ciągu 20 sezonów, gdy nie zagra w ATP Finals: w 2017 roku tenisista opuścił zawody z powodu kontuzji łokcia.

Po meczu Hijikata powiedział, że w pierwszym secie rywal go przewyższał, jednak Australijczyk zdołał wytrzymać presję i grać bardziej agresywnie w decydujących momentach.

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Zverev również odpadł w Paryżu

W drugiej rundzie turnieju niespodziewanie przegrał również lider światowego rankingu Alexander Zverev. Niemiec uległ Włochowi Lorenzo Musettiemu 6:7 (5:7), 2:6, choć w tie-breaku pierwszego seta prowadził 5:2.

Zverev po raz pierwszy został liderem rankingu ATP w poniedziałek. Według publikacji stał się pierwszym tenisistą w historii, który przegrał w dwóch setach swój debiutancki mecz jako numer jeden światowego rankingu.

Również w Paryżu Frances Tiafoe przegrał z Francuzem Quentinem Halysem, nie wykorzystując czterech piłek meczowych. Ten wynik zagwarantował Arthurowi Filsowi udział w ATP Finals. Daniił Miedwiediew odpadł po porażce z Ignacio Buse — 4:6, 4:6.

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