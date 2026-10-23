Francuski tenisista Gaël Monfils potępił internetową krytykę wymierzoną w Elinę Switolinę po tym, jak ogłosiła ich rozstanie. We wpisie na Instagramie określił reakcję części użytkowników jako co najmniej nieżyczliwą, a w najgorszym razie toksyczną, informuje Sky Sports.

Stanowisko Monfilsa

Monfils zaznaczył, że Switolina nie miała obowiązku wyjaśniać swojej decyzji, jednak postanowiła otwarcie opowiedzieć o jej powodach. Według niego część osób uznała jej wyjaśnienie za niewystarczające, po czym tenisistka spotkała się z krytyką, którą on potępił.

Tenisista podkreślił, że choć nie są już parą, pozostają rodziną. Oświadczył, że szanuje wybór i powody Switoliny oraz że nadal będą się wzajemnie wspierać i o siebie troszczyć, w tym jako rodzice wspólnej córki Skai.

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Oświadczenie Switoliny o rozstaniu

Switolina wcześniej przekazała na Instagramie, że zakończenie małżeństwa było dla niej bardzo trudną decyzją. Powiązała ją między innymi z wewnętrznym wpływem wojny Rosji przeciwko Ukrainie oraz potrzebą ponownego odnalezienia siebie. Tenisistka podkreśliła, że w tej sytuacji nie ma winnych, a ich rodzina nie przestaje istnieć.

Switolina i Monfils pobrali się w 2021 roku i wychowują czteroletnią córkę. Jak podaje wydanie, Monfils planował zakończyć karierę po paryskim Mastersie, jednak jego porażka w meczu drugiej rundy US Open z Learnerem Tienem była jego ostatnią w zawodowym tenisie.

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