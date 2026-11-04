Włoski tenisista Lorenzo Musetti pokonał lidera światowego rankingu Alexandra Zvereva w 1/16 finału turnieju Paris Masters w Nanterre we Francji. Mecz zakończył się wynikiem 7:6 (7:5), 6:2 na korzyść 24-letniego Włocha.

Jak informuje Channel NewsAsia, Zverev objął prowadzenie w światowym rankingu w poniedziałek, jednak już w pierwszym meczu po tym poniósł porażkę. Kilka dni przed Paris Masters 29-letni Niemiec przegrał z Australijczykiem Alexem de Minaurem w półfinale turnieju w Wiedniu.

Punkt zwrotny w tie-breaku

W pierwszym secie rywale doszli do tie-breaka. Musetti wygrał sześć z siedmiu ostatnich wymian i zdobył seta. W drugim secie przełamał przy stanie 2:1, a później ponownie wygrał gema przy serwisie Zvereva, obejmując prowadzenie 5:2.

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W ciągu jednej godziny i 40 minut Musetti zagrał 29 winnerów i posłał osiem asów. Po tym zwycięstwie jego bilans bezpośrednich spotkań ze Zverevem wynosi 4:2.

Sezon obu tenisistów

Musetti zajmuje 24. miejsce w światowym rankingu, a wcześniej był piątą rakietą świata. W sezonie 2026 miał problemy z kontuzjami. Podczas Australian Open Włoch skreczował w ćwierćfinale przeciwko Novakowi Djokovicowi, prowadząc 2:0 w setach. W ubiegłym miesiącu Musetti zdobył tytuł w Lyonie, przerywając czteroletnią przerwę bez tytułów.

Zverev w tym sezonie zdobył swój pierwszy tytuł wielkoszlemowy podczas French Open, a następnie wywalczył drugi tytuł wielkoszlemowy na US Open. Zapewnił sobie również udział w turnieju ATP Finals w Turynie.

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