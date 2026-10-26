Szwajcarska tenisistka Belinda Bencic wycofała się z turnieju WTA 500 Toray Pan Pacific Open w Tokio z powodu kontuzji prawej kostki. W ubiegłym roku wygrała japońskie zawody, dlatego w tym sezonie nie będzie mogła obronić tytułu. Poinformował o tym Interia Sport.

Zmiany w drabince turnieju

Bencic była rozstawiona z numerem czwartym w Tokio i miała rozpocząć występ od drugiej rundy. Ranking, według którego ustalono rozstawienie, dawał jej 14. miejsce, jednak później Szwajcarka spadła o sześć pozycji. Źródło zaznacza, że wycofanie się z turnieju może skomplikować jej sytuację na początku następnego sezonu.

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Wcześniej udział w turnieju zakończyła polska tenisistka Maja Chwalińska, która była rozstawiona z numerem drugim. W oficjalnym komunikacie dla WTA jako przyczynę podano ból mięśni uda, natomiast jej trener Jarosław Machowski wspominał również o problemach z łokciem. Miejsce Chwalińskiej w drabince zajęła Australijka Kimberly Birrell, która awansowała do drugiej rundy.

Najbliższe zgłoszenia Bencic

Bencic jest zgłoszona do turnieju WTA 250 w Hongkongu, zaplanowanego na 2–8 listopada. Jest również zgłoszona do wyjazdowego meczu Pucharu Billie Jean King przeciwko Tajlandii, który odbędzie się 21–22 listopada w Nonthaburi. Jednocześnie jej pojedynek w Ningbo z Polką Katarzyną Kawą może pozostać ostatnim meczem Szwajcarki w tym sezonie. Dla Kawy zwycięstwo nad Bencic było pierwszym nad tak wysoko notowaną rywalką.

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