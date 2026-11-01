Brytyjska tenisistka Harriet Dart zdobyła pierwszy w karierze tytuł w cyklu WTA Tour podczas turnieju Guangzhou Open, pokonując w decydującym meczu Austriaczkę Lilli Tagger. Spotkanie zakończyło się wynikiem 4:6, 6:3, 6:4.

Droga przez kwalifikacje

Dart rozpoczęła udział w turnieju od kwalifikacji i zdołała dotrzeć do decydującego meczu. Jej rywalka Tagger była rozstawiona z numerem czwartym. Dart reprezentuje Wielką Brytanię, a Tagger — Austrię.

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Przebieg finału

Po porażce w pierwszym secie 4:6 Dart wygrała drugą partię 6:3. W decydującym secie Brytyjka zwyciężyła 6:4 i zdobyła tytuł w trzysetowym meczu. Odrobiła straty po początkowej porażce i zakończyła spotkanie zwycięstwami w dwóch kolejnych setach.

Finał odbył się w niedzielę, 1 listopada 2026 roku. Jak informuje Sky Sports, sukces ten był dla Dart pierwszym tytułem na poziomie WTA Tour.

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