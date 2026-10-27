Australijska tenisistka Maya Joint pokonała Rumunkę Soranę Cirsteę w meczu Pan Pacific Open w Tokio w Japonii i awansowała do 1/8 finału turnieju. Joint wygrała z rozstawioną z numerem szóstym 6:3, 7:6 (7:4), podaje ABC News.

Zwycięstwo nad faworytką

Przed rozpoczęciem turnieju kategorii WTA 500 Joint zajmowała 94. miejsce w światowym rankingu — o 78 pozycji niższe niż Cirstea, która jest 16. rakietą świata. W lutym Australijka awansowała na najwyższe w karierze 28. miejsce, jednak w ciągu roku jej ranking spadał.

Zwycięstwo w Tokio było kontynuacją udanego okresu dla Joint. W ubiegłym miesiącu dotarła do finału Korea Open w Seulu, gdzie przegrała z rodaczką Kim Birrell 4:6, 2:6. Dla Birrell był to pierwszy tytuł na poziomie WTA.

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Kolejne mecze

W 1/8 finału Joint zagra z Hiszpanką Cristiną Bucșą, 42. rakietą świata. W poprzednim meczu Bucșa pokonała Francuzkę Diane Parry 7:5, 6:1.

Inna Australijka, Talia Gibson, która niedawno dotarła do finału turnieju w Singapurze, pokonała kwalifikantkę Darię Kasatkinę 6:0, 7:5. Gibson wygrała pierwszych osiem gemów z rzędu, ale w drugim secie Kasatkina zmusiła ją do wysiłku. W następnej rundzie rywalką Australijki będzie rozstawiona z numerem ósmym Filipinka Alexandra Eala.

W turnieju w Kantonie Amerykanka Venus Williams przegrała z austriacką tenisistką Lilli Tagger 2:6, 2:6. Dla 46-letniej Williams była to 13. porażka w singlu w tym roku. Różnica wieku 28 lat między Williams a 18-letnią Tagger może być rekordowa dla meczu WTA Tour, zauważa źródło.

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