Brytyjska tenisistka Harriet Dart po raz pierwszy w karierze zagra w singlowym finale WTA Tour. W półfinale Guangzhou Open w chińskim Kantonie 30-letnia kwalifikantka pokonała 16-letnią posiadaczkę dzikiej karty Sun Xinran 5:7, 7:6, 6:0.

Jak informuje BBC Sport, mecz trwał nieco mniej niż dwie i pół godziny. Dart nie zdołała podać na zwycięstwo w pierwszym secie przy stanie 5:4, a w drugiej partii dwukrotnie przełamała rywalkę — w pierwszym i piątym gemie — jednak przeciwniczka natychmiast odrobiła stratę przełamania.

Przebieg drugiego seta

W drugim secie Brytyjka dwukrotnie serwowała, aby pozostać w meczu, i doprowadziła partię do tie-breaka. Dart wygrała go 7:1. W decydującym secie nie oddała rywalce ani jednego gema i wygrała 28 z 41 wymian.

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Sun, aktualna mistrzyni juniorskiego US Open, w końcowej części meczu miała trudności emocjonalne i fizyczne. Chinka skorzystała również z przerwy medycznej na leczenie lewej nogi.

Finał i ranking

Był to dopiero drugi singlowy półfinał Dart na poziomie WTA Tour. Wcześniej dotarła do tego etapu podczas Transylvania Open 2024. W finale Brytyjka zagra z rozstawioną z numerem czwartym Lilli Tagger lub Kaitlin Quevedo.

Zwycięstwo w Kantonie zagwarantuje Dart powrót do pierwszej setki rankingu WTA. Obecnie awansowała o 14 pozycji i zajmuje 101. miejsce w rankingu na żywo. Tenisistka wcześniej sześć razy docierała do finałów debla WTA Tour i zdobyła dwa tytuły.

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