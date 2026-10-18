Polska tenisistka Katarzyna Kawa awansowała do turnieju głównego WTA 500 w chińskim Ningbo. W finale kwalifikacji jej rywalka, Ukrainka Daria Snigur, przerwała mecz przy stanie 6:1, 2:0 dla Polki.

Przebieg decydującego meczu

Kawa rozpoczęła spotkanie od przegranego gema przy własnym serwisie, ale od razu przełamała rywalkę. Następnie polska tenisistka wygrała pozostałe gemy pierwszego seta i zakończyła go wynikiem 6:1.

Po pierwszej partii Snigur wzięła przerwę medyczną, a następnie wróciła na kort. Tenisistki rozegrały jeszcze dwa gemy, które wygrała Kawa. Przy stanie 6:1, 2:0 ukraińska zawodniczka zrezygnowała z kontynuowania meczu, informuje Interia Sport.

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Uczestniczki turnieju głównego

Przed meczem Kawa zajmowała 127. miejsce w rankingu WTA, a Snigur — 42. Ukrainka była rozstawiona z numerem pierwszym w kwalifikacjach i trenuje pod kierownictwem Dawida Celta.

Po zwycięstwie Kawy w turnieju głównym w Ningbo w tym momencie reprezentowane były trzy polskie tenisistki: Kawa, Iga Świątek i Maja Chwalińska. Świątek, rozstawiona z numerem drugim, ma rozpocząć turniej od drugiej rundy, w której zmierzy się z Marie Bouzkovą lub tenisistką, która przejdzie przez kwalifikacje.

Chwalińska również może zagrać z kwalifikantką w swoim pierwszym meczu, jeśli zdecyduje się wystąpić w Ningbo po turnieju w Wuhanie. Magdalena Fręch wycofała się z meczu kwalifikacyjnego przeciwko Han Shi przy stanie 1:0 w drugim secie. W pierwszym meczu kwalifikacji Kawy jej rywalka Katie Volynets także przerwała grę.

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