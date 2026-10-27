Kazachska tenisistka Julia Putincewa pokonała grecką tenisistkę Marię Sakkari w pierwszej rundzie turnieju WTA 500 w Tokio w Japonii. Mecz zakończył się wynikiem 6:4, 3:6, 6:1 i trwał 2 godziny i 26 minut. W drugiej rundzie Putincewa zagra z liderką światowego rankingu Jeleną Rybakiną, informuje Interia Sport.

Przebieg meczu

Putincewa, która zajmowała 67. miejsce w rankingu WTA, rozpoczęła spotkanie z 30. rakietą świata Sakkari od straty 0:2. Reprezentantka Kazachstanu przełamała rywalkę dwa razy i wygrała pierwszego seta 6:4. W drugiej partii Sakkari zwyciężyła 6:3, jednak w decydującym secie Putincewa oddała rywalce tylko jednego gema.

Putincewa awansowała do głównej drabinki turnieju w Tokio przez kwalifikacje. Pokonała tam dwie japońskie tenisistki — Hayę Kinoshitę i Sayakę Ishii.

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Wycofanie Mai Chwalińskiej

W turnieju w Tokio nie wystąpiła polska tenisistka Maja Chwalińska, która miała być rozstawiona z numerem drugim. W mediach społecznościowych poinformowała, że wycofała się z powodu kontuzji lewego biodra, której doznała w Wuhanie.

Chwalińska zaznaczyła, że przyjechała wcześniej do stolicy Japonii na fizjoterapię i treningi, ale nie zdążyła odzyskać formy przed rozpoczęciem zawodów. Wcześniej w Wuhanie pokonała Sakkari w ćwierćfinale wynikiem 6:0, 3:6, 7:5.

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