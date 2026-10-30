Kazachska tenisistka Jelena Rybakina wycofała się z turnieju WTA w japońskim Tokio przed ćwierćfinałowym meczem z Leylah Fernandez. Jako oficjalną przyczynę wskazano uraz pleców, informuje Interia Sport.

Zwycięstwo nad Putincewą

Rybakina przybyła do Japonii po zwycięstwie w turnieju WTA 500 w chińskim Ningbo. W pierwszej rundzie zawodów w Tokio otrzymała wolny los, a w drugiej pokonała Julię Putincewą wynikiem 6:2, 6:3.

Ten sukces zagwarantował reprezentantce Kazachstanu pierwsze miejsce w rankingu WTA na koniec sezonu. Jej przewaga nad drugą rakietą świata Aryną Sabalenką stała się wystarczająca, aby pozycja liderki nie zmieniła się niezależnie od wyników WTA Finals.

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Fernandez awansowała do półfinału

Po wycofaniu się Rybakiny Leylah Fernandez bez gry awansowała do półfinału turnieju w japońskiej stolicy. Jej rywalką w półfinale będzie Kamilla Rachimowa, reprezentująca Uzbekistan.

Rachimowa dostała się do głównej drabinki jako szczęśliwa przegrana po wycofaniu się Belindy Bencic. W drodze do półfinału pokonała Jekaterinę Aleksandrową i Mayę Joint.

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