Legendarna amerykańska tenisistka Venus Williams przegrała 17. mecz z rzędu w grze pojedynczej. Ostatni raz 46-letnia tenisistka odniosła zwycięstwo w singlu na turnieju WTA w lipcu 2025 roku.

Siedmiokrotna mistrzyni turniejów Wielkiego Szlema nadal boryka się z passą niepowodzeń.

Na początku turnieju WTA 250 w Hongkongu była liderka światowego rankingu przegrała z Amerykanką Mary Stojani, która zajmuje 114. miejsce w rankingu WTA. Mecz zakończył się wynikiem 2:6, 3:6.

Ostatni raz 46-letnia Williams wygrała mecz w singlu na turnieju WTA w lipcu 2025 roku. Wtedy pokonała swoją rodaczkę Peyton Sterns w Waszyngtonie.

Venus Williams zadebiutowała w kobiecym tournee już w październiku 1994 roku. Do pierwszego finału na poziomie WTA dotarła jesienią 1997 roku, a swój pierwszy turniej wygrała w lutym następnego roku.

W ciągu kolejnych dwóch dekad zdobyła jeszcze 48 tytułów w grze pojedynczej. W szczególności siedem razy triumfowała w turniejach wielkoszlemowych (Wimbledon – pięć razy, US Open – dwukrotnie). Wygrała również po jednym turnieju Grand Slam Cup i Tour Finals, a w 2000 roku zdobyła złoty medal na igrzyskach olimpijskich w Sydney. Ostatni raz grała w finałach w 2017 roku (trzy porażki).

W grze podwójnej zdobyła 22 tytuły, w tym 14 razy triumfowała na turniejach wielkoszlemowych. Trzykrotnie triumfowała w grze podwójnej na igrzyskach olimpijskich. Dwukrotnie wygrała turnieje z cyklu Wielkiego Szlema w grze mieszanej.

Informują o tym serwisy sportowe.

Serena i Venus Williams po raz pierwszy od czterech lat zagrają w parze.

Przypomnijmy, że Swiatolina awansowała do trzeciej rundy turnieju WTA 1000.

Ukraiński bokser Oleksandr Usyk uważa, że Brytyjczyk Anthony Joshua pokona Tysona Fury'ego w ich przyszłej walce. Mistrz świata podzielił się swoją prognozą po zwycięstwie Joshu nad Christianem Prengą.

Ukraiński bokser i były absolutny mistrz świata Oleksandr Usyk podczas wizyty w Białym Domu znacząco wpłynął na zmianę stosunku prezydenta USA Donalda Trumpa do wojny rosyjsko-ukraińskiej.

Czytaj nas na