Właściciele klubu piłkarskiego Everton — The Friedkin Group — rozważają nowe opcje inwestycyjne, w tym możliwą sprzedaż pakietu kontrolnego akcji klubu. Informuje o tym Sky Sports News.

Kolejny etap dla klubu

W oświadczeniu Everton wskazano, że The Friedkin Group uważa obecny moment za odpowiedni do rozważenia kolejnego etapu rozwoju klubu. Grupa oświadczyła, że będzie rozpatrywać zainteresowanie wyłącznie ze strony podmiotów, które uzna za odpowiedzialnych właścicieli, zdolnych rozwijać Everton i kontynuować już rozpoczętą pracę.

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Przejęcie w 2024 roku

Amerykański miliarder Dan Friedkin i kierowana przez niego The Friedkin Group zakończyli pełne przejęcie Evertonu w grudniu 2024 roku, kończąc długi okres zarządzania klubem przez Farhada Moshiriego. W oświadczeniu klubu zaznaczono, że w chwili przyjścia nowych właścicieli Everton mierzył się ze znaczną niepewnością finansową oraz problemami na boisku i poza nim.

Podstawowym zadaniem grupy było zapewnienie klubowi stabilności, inwestycji i wsparcia, a także pomoc w ukończeniu budowy od dawna planowanego stadionu. The Friedkin Group oświadczyła, że podczas rozważania opcji inwestycyjnych będzie nadal wspierać Everton w osiąganiu wyników sportowych oraz kontynuować pracę w społecznościach, którym służy klub. Ani grupa, ani klub nie będą udzielać dodatkowych komentarzy dotyczących tego procesu.

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