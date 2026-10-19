Singapurski pływak paraolimpijski Toh Wei Soong 19 października zdobył brązowy medal w wyścigu na 400 metrów stylem dowolnym w klasie S7 podczas Azjatyckich Igrzysk Paraolimpijskich w Aichi-Nagoi w Japonii. To pierwsze wyróżnienie reprezentacji Singapuru na obecnych zawodach.

Brąz na dystansie 400 metrów

28-letni sportowiec pokonał dystans w finale w czasie 5 minut i 24,23 sekundy. Wyścig odbył się w Miejskim Kompleksie Sportowym w Nagoi. Złoty medal zdobył reprezentant Filipin Ernie Gawilan z wynikiem 4 minuty i 56,72 sekundy, a srebro otrzymał Chińczyk Zhang Yilong, który ukończył wyścig w czasie 5 minut i 1,36 sekundy.

Według Channel NewsAsia, podczas poprzednich Azjatyckich Igrzysk Paraolimpijskich w Hangzhou Toh zajął drugie miejsce na tym samym dystansie. Zdobył tam również zwycięstwa w wyścigach na 50 metrów stylem dowolnym i motylkowym w klasie S7, a także na 100 metrów stylem grzbietowym.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Ósmy medal na igrzyskach

Obecny brąz stał się ósmym medalem Toh na Azjatyckich Igrzyskach Paraolimpijskich. Na zawodach w 2018 roku zdobył dwa złote i jeden brązowy medal. Sportowiec dwukrotnie wystąpił na igrzyskach paralimpijskich, a wcześniej w tym roku wywalczył srebro na 50 metrów stylem dowolnym w klasie S7 podczas Igrzysk Wspólnoty Narodów w Glasgow.

Azjatyckie Igrzyska Paraolimpijskie w Aichi-Nagoi trwają od 18 do 24 października. Singapur reprezentuje 20 sportowców w dziewięciu dyscyplinach: parałucznictwie, paralekkoatletyce, parabadmintonie, bocci, parakolarstwie szosowym, parajudo, parapływaniu, strzelectwie i paratenisie stołowym.

Czytaj nas na