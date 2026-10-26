W Tokio w Japonii 31-letnia zawodniczka shogi Tomoka Nishiyama ogłosiła, że przejdzie do ogólnych profesjonalnych rang. Zostanie pierwszą kobietą, która uzyska status kishi — profesjonalnego gracza w ogólnym systemie shogi. Nishiyama oficjalnie zostanie profesjonalistką czwartego dana 1 kwietnia 2027 roku, informuje The Japan Times.

Decyzja po dwóch tygodniach rozważań

Nishiyama, która posiada cztery kobiece tytuły, powiedziała na konferencji prasowej w Tokio, że rozważała tę decyzję przez dwa tygodnie. Jak zaznaczyła, wsparcie wielu osób uświadomiło jej, jak bardzo chce rywalizować z silnymi graczami i osiągać lepsze wyniki.

W 2025 roku Japońskie Stowarzyszenie Shogi wprowadziło system, zgodnie z którym prawo do statusu profesjonalnego uzyskują gracze, którzy pięć razy wygrali prestiżowy kobiecy tytuł Hakurei. Nishiyama po raz piąty zdobyła ten tytuł 10 października, jednak początkowo nie spieszyła się z decyzją, czy skorzystać z możliwości przejścia do rangi kishi.

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Dwie klasyfikacje profesjonalne

W shogi istnieją dwie klasyfikacje profesjonalne: kishi, otwarta dla mężczyzn i kobiet, oraz joryu kishi — system profesjonalnych zawodniczek. Od założenia Japońskiego Stowarzyszenia Shogi w 1924 roku żadna kobieta nie zakwalifikowała się jako kishi.

Nishiyama planuje nadal brać udział w kobiecych meczach o tytuły równolegle z karierą w ogólnym systemie profesjonalnym. Zaznaczyła również, że kobiecy system profesjonalny ma ponad 50-letnią historię, tworzoną przez poprzednie pokolenia zawodniczek.

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