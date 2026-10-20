Tottenham pokonał Coventry 3:1 u siebie i odniósł pierwsze zwycięstwo w sezonie Premier League. Jak informuje Sky Sports, przed tym meczem zespół nie wygrał żadnego z sześciu pierwszych spotkań ligowych.

Gole w meczu

W 14. minucie wynik otworzył James Maddison, który po raz pierwszy od maja 2025 roku znalazł się w wyjściowym składzie Tottenhamu na oficjalny mecz. Pomocnik trafił w górny róg bramki Coventry — klubu, w którym rozpoczął zawodową karierę.

W 18. minucie Dominic Solanke zdobył bramkę po podaniu Andy'ego Robertsona, jednak gol nie został uznany z powodu spalonego. W 49. minucie Jack Rudoni wyrównał, a w 58. minucie Omar Marmoush ponownie wyprowadził gospodarzy na prowadzenie, zdobywając swojego pierwszego gola dla klubu. W doliczonym czasie gry Ben Davies ustalił wynik spotkania.

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Powrót Kulusevskiego

Pod koniec drugiej połowy na boisku pojawił się Dejan Kulusevski, który wrócił do gry po 526 dniach przerwy spowodowanej kontuzją. Wszedł na boisko z ławki rezerwowych.

Po zwycięstwie Tottenham ma sześć punktów, awansował na 16. miejsce i wyprzedza Coventry różnicą bramek. Następny mecz zespół rozegra na wyjeździe z Chelsea.

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