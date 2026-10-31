Tottenham 31 października pokonał Crystal Palace 2:0 w meczu angielskiej Premier League na stadionie Tottenham Hotspur. Londyńska drużyna odniosła trzecie z rzędu zwycięstwo w lidze i awansowała na ósme miejsce w tabeli, informuje Sky Sports.

Wczesne wykluczenie

W 13. minucie napastnik Crystal Palace Jean-Philippe Mateta otrzymał bezpośrednią czerwoną kartkę za niebezpieczny wślizg przeciwko Micky’emu van de Venowi. Arbiter Michael Oliver początkowo pokazał napastnikowi żółtą kartkę, jednak po analizie zdarzenia przez VAR zmienił decyzję, kwalifikując przewinienie jako poważny faul.

Dwanaście minut po wykluczeniu Archie Gray otworzył wynik, zdobywając bramkę głową po dośrodkowaniu z rzutu rożnego. W 73. minucie Jan Paul van Hecke podwyższył przewagę gospodarzy, posyłając piłkę do bramki po rykoszecie.

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Trzecia z rzędu porażka Crystal Palace

Crystal Palace poniosło trzecią z rzędu porażkę w Premier League i spadło do strefy spadkowej, zajmując trzecie miejsce od końca. Z powodu bezpośredniej czerwonej kartki Mateta opuści kolejne trzy mecze ligowe — przeciwko Liverpoolowi, Coventry i Hull.

Mimo gry w osłabieniu zespół Pierre’a Sage’a przez długi czas powstrzymywał rywali po stracie pierwszego gola. Pod koniec spotkania debiutant w Premier League Luka Williams-Barnett stworzył okazję Mohammedowi Kudusowi, ale ten nie wykorzystał szansy z bliskiej odległości.

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