Selekcjoner reprezentacji Kenii Benny McCarthy ogłosił wstępną, 36-osobową kadrę na dwa mecze grupy D kwalifikacji do Pucharu Narodów Afryki 2027 przeciwko RPA. Do zespołu wróciło pięciu zawodników, którzy nie znaleźli się w poprzednim składzie na spotkania z Erytreą i Gwineą, informuje Nation Kenya.

Mecze w RPA i Kenii

Pierwszy mecz odbędzie się 13 listopada na Orlando Amstel Arena w Soweto w RPA. Rewanż zostanie rozegrany cztery dni później na Nyayo National Stadium w Nairobi.

Dla McCarthy'ego te spotkania będą wyjątkowe: poprowadzi Kenię w meczach przeciwko swojemu rodzinnemu krajowi. Trener pozostaje najlepszym strzelcem w historii reprezentacji RPA z 31 golami.

Powrót pięciu piłkarzy

Do kadry powołano pomocnika angielskiego Slough Town Henry'ego Ochienga, obrońców Erica Oumę i Sylvestera Owino, a także pomocników Alvina Terę i Alphę Onyango. 27-letni Ochieng urodził się i wychował w Anglii. W 2021 roku opuścił Watford wraz z 12 innymi zawodnikami po awansie klubu do angielskiej Premier League.

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Ouma, który gra w polskim Rakowie Częstochowa, wrócił do zdrowia po długiej przerwie spowodowanej zerwaniem ścięgna Achillesa. Owino opuścił mecze z Erytreą i Gwineą z powodu naciągnięcia mięśnia łydki, którego doznał podczas Pucharu Cecafa Kagame w Rwandzie, ale w tym miesiącu wznowił treningi.

Tera ostatnio zagrał dla Kenii we wrześniu 2024 roku, w zremisowanym 0:0 meczu z Zimbabwe w kwalifikacjach do PNA 2025. Onyango strzelił gola w każdym z trzech pierwszych meczów Gor Mahia w sezonie 2026/27 przeciwko Murang’a Seal, APS Bomet i Bandari.

We wstępnym składzie znaleźli się również kapitan Michael Olunga, wicekapitan Joseph Okumu, bramkarze Ian Otieno i Caleb Krammer, a także Zach Weiner, Aldrin Kibet, Daniel Anyembe, Deon Woodman, Will Lenkupae i Adam Wilson. W poprzednim oknie początkowo zostali włączeni do składu, ale później wykluczono ich z powodu kontuzji lub innych zobowiązań.

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