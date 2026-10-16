Reprezentacja Francji w rugby league przegrała z Samoa 4:78 w meczu męskiego Pucharu Świata w Parramatcie w Australii. Główny trener Francuzów Laurent Frayssinous stwierdził, że jednym z kluczowych czynników takiego wyniku była rosnąca różnica poziomu między National Rugby League (NRL) a Super League.

Jak podaje BBC Sport, Samoa zdobyło 14 przyłożeń. Skrzydłowy Melbourne Storm Sua Fa'alogo wszedł na boisko za kontuzjowanego Dane'a Marinera i zdobył cztery przyłożenia. Mariner otworzył wynik, Benay Ioelu zdobył dwa przyłożenia, a po jednym zapisali na swoim koncie Jermaine McEwen, Hamiso Tabuai-Fidow, Stephen Crichton, Sean Blore, Chanel Harris-Tavita, Isaac Tago i Francis Molo.

Różnica między ligami

Jedyne przyłożenie Francji w pierwszej połowie zdobył Guillermo Aispuru-Bishe. W pierwszych 20 minutach Samoańczycy pięć razy przekroczyli linię punktową rywali. Francuskiej drużynie przeszkodziły także urazy głowy skrzydłowego Leo Darrelatoura i rozgrywającego Cesara Rougé, który później wrócił na boisko po badaniu.

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Frayssinous przypomniał, że na poprzednim Pucharze Świata Francja przegrała z Samoa 4:62 w Warrington. Według niego NRL co roku nadal rozwija się szybciej niż Super League, zwłaszcza pod względem myślenia boiskowego, umiejętności pod presją i stabilności występów.

Głębia składu Samoa

Niemal wszyscy zawodnicy reprezentacji Samoa występują w klubach NRL, podczas gdy trzon składu Francji stanowią rugbiści Super League. W reprezentacji Francji gra także środkowy South Sydney Rabbitohs Latrell Zigwalt.

Trener Samoa Ben Gardiner zaznaczył, że Fa'alogo miał wejść na boisko później, jednak z powodu kontuzji Marinera pojawił się wcześniej i rozegrał mocny mecz. Frayssinous wyraził również poparcie dla proponowanych przez NRL inwestycji w Super League.

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