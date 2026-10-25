Trener Manchesteru United Michael Carrick pozostawił kapitana zespołu Bruno Fernandesa wśród rezerwowych na domowy mecz Premier League z Bournemouth. Stało się to po tym, jak portugalski pomocnik publicznie skrytykował taktyczne podejście zespołu po porażce 1:4 z Como w Lidze Mistrzów, informuje Cyprus Mail.

Krytyka po meczu z Como

Fernandes stwierdził, że sztab szkoleniowy zdecydował się nie stosować krycia indywidualnego w pressingu; zamiast tego zespół cofnął się i próbował odebrać piłkę. Jego zdaniem takie podejście pozwoliło rywalowi uzyskać więcej przestrzeni i pewności siebie.

Portugalczyk powiedział również, że zespoły w trudnych sytuacjach czasami muszą działać odważniej i podejmować ryzyko, stosując wyższy pressing.

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Stanowisko trenera i statystyki

Na piątkowej konferencji prasowej przed meczem Carrick nie wykluczył możliwości zastosowania środków dyscyplinarnych za komentarze kapitana. W meczu z Bournemouth Fernandes miał rozpocząć spotkanie na ławce rezerwowych.

Od pierwszego meczu Carricka w roli trenera w styczniu Fernandes zanotował 14 asyst i stworzył 96 sytuacji — są to najwyższe wyniki wśród piłkarzy pięciu czołowych lig europejskich w tym okresie. Przed spotkaniem Manchester United zajmował 15. miejsce w tabeli, odnosząc jedno zwycięstwo w siedmiu meczach.

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