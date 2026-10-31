W Australii trzykrotny zdobywca mistrzostwa AFL jako trener Chris Fagan dołączył do klubu Carlton na nowo utworzone stanowisko dyrektora ds. trenerstwa. Będzie wspierał głównego trenera zespołu, Josha Frasera, po odejściu z Brisbane Lions, z którymi trzykrotnie z rzędu wygrał wielki finał.

Nowa rola w Carlton

Jak informuje ABC News Australia, nominacja ponownie połączyła Fagana z dyrektorem generalnym Carlton, Grahamem Wrightem. Wcześniej pracowali razem w Hawthorn: Fagan był szefem ds. trenerstwa i rozwoju, a później generalnym menedżerem operacji piłkarskich. W tym okresie Hawthorn zdobył trzy tytuły z rzędu w latach 2013–2015.

Fagan oświadczył, że możliwość przejścia do Carlton była zbyt dobra, by ją przegapić. Według niego po dziesięciu latach pracy jako główny trener chce skupić się na wspieraniu ludzi i pomaganiu trenerom oraz zawodnikom w realizowaniu ich potencjału. Zaznaczył także, że planuje ściśle współpracować z Fraserem.

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Droga Carlton do serii finałowej

Carlton nie zakwalifikował się do serii finałowej w 2025 roku, choć w latach 2023 i 2024 klub rozegrał cztery mecze finałowe. W 2026 roku Michael Voss został zwolniony ze stanowiska trenera po rozpoczęciu sezonu z jednym zwycięstwem w dziewięciu meczach.

Fraser, który początkowo pełnił obowiązki trenera, później otrzymał to stanowisko na stałe. Pod jego kierownictwem Carlton odniósł 11 zwycięstw i zanotował jeden remis w ostatnich 14 meczach sezonu oraz awansował do serii finałowej. Zespół pokonał Melbourne w meczu wild card, ale przegrał z Geelong w finale eliminacyjnym.

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