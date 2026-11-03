Selekcjoner męskiej reprezentacji Polski w siatkówce Nikola Grbić oświadczył, że nie otrzymał żadnych ofert i nie prowadzi rozmów w sprawie ewentualnego powrotu do reprezentacji Serbii. Jak podaje Interia Sport, serbski szkoleniowiec podkreślił, że jego słowa o możliwej pracy w Serbii w przyszłości zostały nadmiernie zinterpretowane.

Kontrakt z reprezentacją Polski

Według Grbicia do końca jego kontraktu z polską federacją pozostały dwa lata. Umowa obowiązuje do zakończenia igrzysk olimpijskich w Los Angeles, a strony nie rozmawiały jeszcze o jej przedłużeniu.

Trener zaznaczył, że obecnie koncentruje się na pracy z reprezentacją Polski i walce o zwycięstwa. Do końca cyklu olimpijskiego zespół ma do rozegrania jeszcze cztery turnieje.

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Pogłoski o Serbii

Wcześniej w wywiadzie dla serbskiego medium tvarenasport.com Grbić zasugerował, że kiedyś może wrócić do pracy z reprezentacją Serbii, jeśli zaistnieją ku temu odpowiednie warunki. Zaznaczył, że władze federacji powinny podzielać jego poglądy, cele i kierunek pracy.

Jednocześnie Grbić podkreślił, że nie potwierdził przejścia do serbskiej drużyny po igrzyskach olimpijskich w Los Angeles. Jak powiedział, jedynie dopuszcza możliwość powrotu do Serbii w przyszłości — być może za 8, 10 lub 15 lat — ale obecnie nie podjął żadnej decyzji.

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