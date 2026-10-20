Turecka Federacja Piłkarska mianowała 53-letniego trenera Sergena Yalcina selekcjonerem reprezentacji narodowej. Podpisał on z federacją czteroletni kontrakt i zastąpił Włocha Vincenzo Montellę, który został zwolniony wcześniej w tym miesiącu.

Zmiana trenera po serii porażek

Jak informuje Channel NewsAsia, decyzję podjęto po nieudanym występie drużyny w Lidze Narodów UEFA. Reprezentacja Turcji przegrała cztery mecze z rzędu i zajmuje ostatnie miejsce w grupie A1. Zespół zakończył również udział w fazie grupowej mistrzostw świata 2026.

W oświadczeniu Turecka Federacja Piłkarska życzyła Yalcinowi sukcesów na nowym stanowisku i wyraziła nadzieję, że decyzja ta będzie korzystna dla kraju oraz reprezentacji narodowej.

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Kariera zawodnicza i trenerska

Yalcin wcześniej występował w reprezentacji Turcji: w latach 1994–2003 rozegrał w niej 37 meczów. Były pomocnik grał na mistrzostwach Europy w 1996 i 2000 roku, a na poziomie klubowym reprezentował Besiktas, Fenerbahce i Galatasaray.

Jako trener Yalcin poprowadził Besiktas do zwycięstwa w Super Lig i Pucharze Turcji w sezonie 2020–2021. Jego drugi okres pracy na czele Besiktasu zakończył się w maju.

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